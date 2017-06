Paul Allen svela l’aereo più grande del mondo

Filippo Vendrame,

Il co-fondatore di Microsoft, Paul Allen, ha passato gli ultimi sei anni a lavorare su un velivolo gigante in grado di lanciare razzi nello spazio. La sua società Stratolaunch Systems ha letteralmente fatto uscire dal suo hangar nel deserto di Mojave per la prima volta questo velivolo. Questo eccezionale aereo è chiamato Stratolaunch ed è enorme. L’aereo ha un’apertura alare di 385 piedi (circa 117 metri) che lo rende il più grande del mondo.

Pesa circa 500.000 libbre a secco (circa 226796 Kg), ma può raggiungere un peso massimo al decollo di 1,3 milioni di libbre (circa 589670 Kg). Stratolaunch sposta tutto quel peso sul terreno grazie 28 ruote e può spiccare il volo grazie a sei motori Boing 747. Allen intende usare Stratolaunch per agevolare il lancio di razzi nello spazio. Oggi, le operazioni di lancio di un razzo verso lo spazio sono molto costose e richiedono un enorme quantitativo di carburante. Stratolaunch, dunque, dovrebbe consentire di agevolare e rendere più economici i lanci verso lo spazio.

La società di Paul Allen avrebbe già un cliente, la Orbital ATK che utilizzerà questo imponente aereo per lanciare in orbita il suo razzo Pegasus XL, utilizzato per inviare piccoli satelliti nello spazio.

Ma prima di poter lanciare i razzi di Orbital ATK, Stratolaunch Systems dovrà finire di sperimentare il suo nuovo aereo. Il prossimo passo sarà quello di rimuovere le impalcature per verificare la staticità e la resistenza dell’aereo al suolo, poi inizieranno le prove statiche dei motori e così via sino al primo volo di prova.

Solo successivamente Stratolaunch potrà iniziare le sue attività commerciali.