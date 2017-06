Samsung aggiorna il Gear Fit 2

Luca Colantuoni,

Il Gear Fit 2, annunciato da Samsung esattamente un anno fa, ha ricevuto un corposo aggiornamento software che migliora la funzionalità di rilevamento automatico dell’attività fisica, consente di scegliere le informazioni da visualizzare sullo schermo e leggere le statistiche relative alle zone dei battiti cardiaci. L’update può essere scaricato tramite l’applicazione Samsung Gear.

Gli utenti che usano il fitness tracker potranno seguire i progressi dell’allenamento in maniera più intuitiva. Al termine dell’esercizio, il Gear Fit 2 mostrerà un grafico colorato con il tempo speso in ognuna delle tre “heart-rate zone” (moderata, vigorosa e massima). Sarà quindi possibile valutare l’efficienza dell’esercizio in base alla frequenza cardiaca massima. Se l’esercizio dura più di 10 minuti, il dispositivo attiva il tracciamento automatico. Inoltre è possibile creare un allenamento personalizzato per bruciare grassi o incrementare la resistenza cardiovascolare, inserendo distanza e durata della corsa nell’app Samsung Health.

Dopo aver installato l’aggiornamento, gli utenti potranno scegliere le informazioni da visualizzare sul display Super AMOLED, tra cui distanza percorsa, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Per cambiare il dato da mostrare è sufficiente un tocco sulla parte inferiore dello schermo. Il Gear Fit 2 visualizza inoltre un grafico colorato per tre stati del sonno (irrequieto, leggero e profondo), indicando le rispettive durate.

Se l’utente rimane inattivo per 50 minuti, il gadget gli suggerirà di muoversi con un avviso sul display. È possibile, infine, inviare un SOS con la propria posizione premendo tre volte il tasto Home e scaricare direttamente le watch face.