Windows 10 sale, Windows XP crolla

Filippo Vendrame,

Windows 10 continua la sua crescita, mentre Windows XP cede una sensibile quota di mercato. L’ultimo rapporto di NetMarketShare per il mese di maggio 2017 evidenzia come la quota del nuovo sistema operativo di Microsoft sia, adesso, pari al 26,78%, un dato in leggero aumento rispetto al 26,28% del mese precedente. Cresce anche Windows 7 che sale al 49,46% rispetto al precedente 48,50%. Ma per Microsoft la notizia più interessante è soprattutto la caduta dell’inossidabile Windows XP che dal 7,04% precipita al 5,66%.

Windows XP, sembra, dunque, finalmente dirigersi verso un meritato pensionamento. Lanciato nel lontanissimo 2001, ha “resistito” sino al 2014 quando Microsoft ne ha interrotto il supporto smettendo di distribuire aggiornamenti. Nonostante questo, Windows XP è stato ancora largamente utilizzato per lungo tempo e solo adesso sembra che lo zoccolo duro degli utenti fedeli a questa piattaforma stia effettuando la migrazione verso computer molto più recenti. La quota di mercato di Windows 8.1 è scesa al 6,74%. Complessivamente, Microsoft detiene il 91,64% delle quote di mercato dei sistemi operativi. Apple si attesta al secondo posto con il 6,36%.

Ma NetMarketShare non ha analizzato solamente le quote di mercato dei sistemi operativi perchè ha approfondito anche il segmento dei browser. Rispetto allo scorso mese, la situazione rimane sostanzialmente immutata. Google Chrome continua ad essere il leader di questo mercato con una quota che è salita al 59,36%. Microsoft Edge si mantiene stabile con il 5,63%, dunque, con un distacco molto forte rispetto al browser di Google.

Continua, invece, la discesa di Internet Explorer 11 che si assesta al 17,55%. Firefox e Safari sono, rispettivamente, all’11,98% ed al 3,56%.