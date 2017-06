Nubia Z17, doppia fotocamera e 8 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Dopo aver presentato il modello mini, la sussidiaria di ZTE ha ora annunciato il top di gamma nubia Z17, il primo smartphone al mondo compatibile con la tecnologia di ricarica Quick Charge 4+ di Qualcomm. Altre caratteristiche di rilievo sono lo schermo bezel-less, la doppia fotocamera posteriore e gli 8 GB di RAM. Il produttore cinese non ha comunicato se e quando arriverà anche in Italia.

Il nubia Z17 possiede un telaio in alluminio e vetro resistente all’acqua (certificazione IP68). Lo schermo da 5,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass, ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e cornici laterali quasi invisibili. Lo screen-to-body ratio non è tuttavia paragonabile a quello dei Samsung Galaxy S8 e LG G6, in quanto le cornici superiori e inferiori sono abbastanza ampie. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835 a 2,45 GHz, 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria flash UFS 2.1, espandibili con schede microSD.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 23 e 12 megapixel, abbinati rispettivamente a lenti con apertura f/2.0 e f/1.8. La stabilizzazione ottica, la messa a fuoco ultra-rapida (0,03 secondi), il flash dual LED, lo zoom ottico 2x e la tecnologia NeoVision 7.0 permettono di ottenere foto nitide in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel con apertura f/2.0 e obiettivo grandangolare (80 gradi).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE (slot ibrido). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (sul retro), l’emettitore ad infrarossi, la porta USB Type-C e un chip audio Hi-Fi (compatibile Dolby Atmos). Assente il jack da 3,5 millimetri (nella confezione c’è un adattatore per la porta USB Type-C). La batteria ha una capacità di 3.200 mAh, offre un’autonomia fino a 2,4 giorni e può essere ricaricata fino al 50% in 20 minuti.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia nubia UI 5.0. Il nubia Z17 sarà disponibile dal 6 giugno in cinque colori: Aurora Blue, Black Gold, Obsidian Black, Solar Gold e Flame Red. I prezzi sono 2.799 yuan (6GB+64GB), 3.399 yuan (6GB+128GB) e 3.999 yuan (8GB+128GB).