Sottocosto Unieuro, Xbox One S a 199 euro

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia il volantino del sottocosto valevole da oggi 2 giugno sino al prossimo 11 giugno. Per tutto questo periodo i clienti potranno approfittare di forti sconti in tantissime categorie come smartphone, computer, console e molto altro ancora. Trattandosi di un sottocosto, i pezzi in offerta si intendono in numero limitato e quindi solamente i più rapidi potranno metterci le mani sopra. Il suggerimento, quindi, è quello di approfittare delle offerte il prima possibile per non perdere la possibilità di risparmiare cifre importanti.

Tra le offerte più interessanti sicuramente si menziona la console Xbox One S 500GB con il gioco FIFA 17 proposta al prezzo di soli 199,99 euro. Per chi preferisse la rivale PS4, Unieuro la propone nella versione Slim da 1TB con doppio controllare ed il gioco Uncharted 4 a 279,99 euro. Tra gli smartphone, invece, si menzionano il Huawei P9 a soli 379 euro ed il Huawei P8 Lite a 149,90 euro. Interessante anche l’offerta su Honor 8 venduto al prezzo di 299 euro. Si menziona anche l’iPhone 6 32GB a 389 euro. Tra i tablet l’Apple iPad 2017 con 128GB di memoria e supporto 4G LTE è proposto a 569 euro.

Non mancano anche proposte per chi deve cambiare computer con un modello recente dotato del sistema operativo Windows 10. Presenti anche tante offerte sui televisori di ultima generazione per chi vuole godere della vera alta definizione.

Infine, presenti nel sottocosto di Unieuro anche tanti accessori per computer e gadget vari compresi gli hoverboard che vano oggi molto di moda soprattutto tra i più giovani.