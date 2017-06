Amazon Ice, nuovo smartphone Android?

Luca Colantuoni,

Dopo il flop del Fire Phone, annunciato circa tre anni fa, Amazon potrebbe ritornare sul mercato degli smartphone con un altro modello, ma questa volta basato su Android. Sono infatti circolate in Rete le prime indiscrezioni su Ice (nome in codice), un dispositivo di fascia bassa con supporto per le app Google.

Il Fire Phone era uno smartphone con schermo da 4,7 pollici con processore Snapdragon 800, equipaggiato con diverse fotocamere frontali che consentivano di utilizzare una funzionalità nota come “prospettiva dinamica”. Il dispositivo ha avuto però vita breve per una serie di motivi, tra cui il prezzo troppo alto (649 dollari) e la presenza di Fire OS, il sistema operativo di Amazon che non include il Google Play Store. Il presunto Ice dovrebbe invece avere tutte le app della suite Google, offrendo quindi agli utenti una soluzione “standard”.

Galleria di immagini: Amazon Fire Phone: le immagini

Si prevede inoltre la presenza di Android 7.1.1 Nougat, ma non di Alexa. L’assistente digitale, disponibile sugli speaker Echo e sui tablet Fire, potrebbe essere aggiunto in seguito. Per quanto riguarda le specifiche si ipotizza un display con diagonale compresa tra 5,2 e 5,5 pollici, processore octa core Snapdragon 435, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel e lettore di impronte digitali.

Lo smartphone verrebbe commercializzato inizialmente in India e, solo in caso di successo, distribuito anche in altri paesi. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 100 dollari.