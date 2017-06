FIFA 18: primo trailer con CR7 e data di uscita

Cristiano Ghidotti,

Electronic Arts svela le proprie carte: FIFA 18 è ufficiale. La simulazione calcistica per eccellenza tornerà su PC e console il prossimo autunno: la data di uscita è fissata nel 29 settembre. EA Sports va dunque ancora una volta a sfidare la concorrenza di Konami e del suo PES 2018. Nell’occasione è stato anche rilasciato il primo trailer.

Come puntualmente accade ogni anno, la software house promette significativi miglioramenti sia sul fronte del gameplay che per quanto riguarda la qualità del comparto grafico, ancora una volta spinto dal motore Frostbite. Il protagonista del filmato che annuncia l’arrivo del titolo è Cristiano Ronaldo, fuoriclasse del Real Madrid e uno dei principali artefici della disfatta bianconera dei giochi scorsi sul terreno di Cardiff. La clip, come si legge in apertura, è composta esclusivamente da sequenze in-game, dunque dal punto di vista delle animazioni i passi in avanti sembrano non mancare.

Già avviata la fase di pre-ordine sulle pagine del sito ufficiale, con gli immancabili extra messi a disposizione di chi acquisterà il gioco prima dell’uscita. Scegliendo la Ronaldo Edition, ad esempio, si ottiene un accesso anticipato di tre giorni, 20 pacchetti oro premium maxi per la modalità Ultimate Team e CR7 in prestito. Con la ICON Edition, invece, si potrà schierare in campo l’indimenticabile numero 9 brasiliano Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Con l’E3 2047 ormai alle porte non trascorrerà molto tempo prima di poterne sapere di più sul lavoro svolto da EA Sports per migliorare la simulazione. Di seguito è possibile dare un’occhiata a due screenshot, anche in questo caso dedicati al campione portoghese.