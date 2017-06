Fujifilm X-Vision Tour: al via l’edizione 2017

Cristiano Ghidotti,

Cinque appuntamenti, da giugno a novembre, in tutta Italia. Fujifilm annuncia le date dell’edizione 2017 del X-Vision Tour che toccherà le città di Milano (24 giugno), Bologna (7 ottobre), Palermo (14 ottobre), Bari (28 ottobre) e Roma (11 novembre). Appuntamenti dedicati al mondo della fotografia, che vedranno la partecipazione di professionisti e addetti ai lavori.

Fujifilm X-Vision Tour 2017

Sarà l’occasione per affrontare il tema in modo approfondito, analizzandone nel dettaglio ogni aspetto, attraverso un roadshow dedicato alla cultura fotografica in cui si spazierà tra l’ambito del reportage e la street photography, tra lo scatto naturalistico e quello incentrato sul mondo della moda, senza dimenticare paesaggio e sport. Si prenderà in esame anche il progresso tecnologico che ha caratterizzato e che sta interessando il settore dell’imaging: dalle nuove tecniche alle frontiere video, con un focus sul formato 4K che la stessa Fujifilm ha integrato nella serie X.

L’accesso all’evento è gratuito e aperto a tutti, con seminari, mostre, workshop, incontri tecnici e momenti “touch&try” dove è possibile mettere mano ai prodotti del gruppo: tra questi i modelli X-Pro2, X-T2, X-T20, X-E2S, X-A3, X-A10, gli obiettivi della linea XF e la compatta evoluta X100F.

Tra gli interventi in programma si segnalano quelli di Nausica Giulia Bianchi, Monika Bulaj, Gianluca Colla, Francesco Comello, Sara Lando, Alessandro Penso, Simone Sbaraglia, Paolo Siccardi, Roberto Travan, Marco Urso e Lorenzo Zoppolato. Gli X-Photographers come Max Angeloni, Alberto Buzzanca, Max De Martino, Simone Raso, Riccardo Spatolisano e Marco Tortato saranno invece a disposizione per suggerimenti (tecnici e non) utili a sfruttare al meglio fotocamere come la GFX 50S. Ancora, Stefano Poletti e Paolo Baccolo forniranno consigli mirati al processo di editing e post produzione.

X-Vision Tour permetterà anche di ammirare le opere in mostra di quattro autori: “Frammenti” di Sara Landro (reportage, vincitore del World Press Photo 2017), “L’isola della salvezza” di Francesco Comello, “Ucraina: Donbass, una terra al confine dove la pace non arriva” di Paolo Siccardi e “Nagorno-Karabakh, la pace può attendere” di Roberto Travan.

In occasione delle tappe di Milano e Roma si terrà inoltre un incontro dal titolo “Visioni Street Italiane”, all’interno del quale si discuterà di come approcciare in modo autoriale la street photography. Interverranno Angelo Cucchetto (CEO di Italian Street Photography), Lorenzo Fasola, Giorgio Galimberti e Giuseppe Pons.

Gli appuntamenti

