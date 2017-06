WebVR per tutti con Mozilla Firefox 55

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato che la tecnologia WebVR verrà integrata nativamente in Firefox 55 per Windows. Questa versione del browser, attesa per il prossimo 8 agosto, consentirà agli utenti di visualizzare contenuti in realtà virtuale mediante i visori HTC Vive e Oculus Rift. Il supporto per WebVR è già incluso in Google Chrome per Android, Microsoft Edge e Samsung Internet.

Le API WebVR, abbinate allo standard WebGL (per il rendering 3D), trasformano il browser in una piattaforma che consente la pubblicazione sul web di contenuti in realtà virtuale e la loro visualizzazione su ogni dispositivo VR compatibile. Mozilla ha annunciato la prima versione in Firefox Nightly circa otto mesi fa (doveva essere attivata manualmente nelle preferenze) e da allora ha continuato lo sviluppo, collaborando con altre software house, tra cui Microsoft e Google. Con Firefox 55 sarà possibile giocare e riprodurre video a 360 gradi in maniera nativa.

WebVR è attualmente supportato da Google Chrome per Cardboard e Daydream, Microsoft Edge per Windows Mixed Reality, Samsung Internet e Oculus Browser per Gear VR. Ad eccezione di Mozilla, tutti gli altri produttori hanno implementato la tecnologia nei loro rispettivi browser e per i loro rispettivi visori. L’obiettivo della fondazione è ampliare l’adozione della tecnologia, senza distinzioni hardware e software.

Mozilla suggerisce agli sviluppatori di usare A-Frame per creare applicazioni VR oppure uno degli altri web engine e framework disponibili, tra cui React VR.