Windows 10, in arrivo la tastiera di Windows Phone

Filippo Vendrame,

Uno dei punti di forza di Windows Phone e poi di Windows 10 Mobile è sempre stata la tastiera touch. Finalmente sembra che Microosft stia per portare la sua famosa tastiera WordFlow su tutti i dispositivi Windows 10, tablet e PC inclusi. Tastiera che includerà il supporto swipe, da tempo richiesto anche dagli utenti Windows 10. Non è chiaro quando la tastiera potrebbe essere ufficialmente integrata ma con buona approssimazione potrebbe far parte dell’aggiornamento di Windows 10 Fall Creators Update.

All’interno, infatti, della build Insider 16212 di Windows 10 rilasciata per errore da Microsoft lo scorso weekend, sono state trovate tracce della nuova tastiera all’interno degli elementi della nuova CShell. Dunque, tutto farebbe intendere che la nuova tastiera per Windows 10 sia in fase di sviluppo e che potrebbe arrivare con il prossimo major update della piattaforma atteso per l’autunno e probabilmente per la fine del mese di settembre. La nuova tastiera di Windows 10 è sviluppata dal team WordFlow di Microsoft ma conterrebbe anche la tecnologia di SwiftKey, la nota azienda specializzata in tastiere per smartphone che Microsoft ha acquisito nel 2016.

L’arrivo di una tastiera evoluta sui PC e tablet Windows 10 potrebbe rendere molto più efficace l’utilizzo della scrittura a schermo per migliorare l’usabilità dei convertibili come il recente Surface Pro.

Un dettaglio molto interessante che rende ancora più ricco il contenuto del prossimo step del sistema operativo. Mancando ancora diversi mesi al debutto di Windows 10 Fall Creators Update, sicuramente se ne saprà di più nel corso dell’estate.