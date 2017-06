Windows 10, Microsoft rilascia una build sbagliata

Filippo Vendrame,

Nel corso del weekend, Microsoft ha rilasciato per errore una nuova versione di Windows 10 per gli insider, sia per PC che per smartphone. La build, identificata dal numero 16212, oltre a non essere in programma, conteneva importanti bug e risultava, dunque, inadatta ad essere installata sia sui computer che sui dispositivi mobile. Dona Sarkar, responsabile del programma Windows Insider, scusandosi con gli utenti per l’accaduto, ha spiegato che a causa di un problema tecnico è stato avviato un rilascio non voluto della nuova build di Windows 10.

La casa di Redmond sottolinea di essere intervenuta rapidamente per bloccare la distribuzione ma nonostante l’intervento rapido una piccola porzione di utenti ha, comunque, scaricato ed installato la nuova build del sistema operativo. Per quanto riguarda la declinazione mobile, se lo smartphone dovesse presentare problemi di riavvio o di malfunzionamenti, l’unico correttivo possibile è quello di ripristinare il dispositivo utilizzando lo strumento “Windows Device Recovery Tool” per riportare lo smartphone alle condizioni di fabbrica per poi reinstallare le ultime build Insider ufficiali.

Per quanto riguarda, invece, il mondo PC, gli Insider dovranno aspettare il rilascio di una nuova build da parte di Microsoft, oppure tornare alla build precedente utilizzando lo strumento di ripristino del sistema operativo. La build rilasciata per errore, infatti, può rendere inutilizzabile il sistema operativo.

Infine, Microsoft sottolinea che rilascerà una nuova build Insider di Windows 10 solo quando saranno risolti tutti questi problemi.

Per tutti coloro che avessero, dunque, scaricato ed installato la build fallata di Windows 10 per errore, il suggerimento è quello di seguire le istruzioni di Microsoft per ripristinare il loro dispositivo all’ultima build stabile.