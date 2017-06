WWDC 2017: iPad Pro 10.5

Marco Grigis,

Terminate le novità su iOS 11, Tim Cook torna sul palco della WWDC 2017 per parlare di iPad.

Si parte da iPad Pro, la linea professionale dei tablet di Cupertino. Apple ha deciso di presentare il nuovo iPad Pro 10.5, un tablet dalle dimensioni del tutto simili alle versioni da 9.7, con un display però ben più generoso. Un simile proposito è stato possibile riducendo la cornice del dispositivo. Lo schermo è ora più luminoso, nonché compatibile sia con True Tone che Wide Gamut, ma la grande innovazione è ProMotion: un sistema che permette di sfruttare refresh video da 160 Hz. Il refresh rate è del tutto dinamico, a seconda delle operazioni mostrate sullo schermo, per gestire al meglio l’autonomia della batteria. La tecnologia si rifletta anche durante l’impiego di Apple Pencil, rendendo l’esperienza di disegno ancora più fluida.

iPad Pro 10.5 incorpora un chipset A10X Fusion, con il 30% di performance maggiore rispetto alle precedenti generazioni, grazie a una CPU a 6 core e una GPU da 12 core. Per le fotocamere, iPad Pro 10.5 condivide le stesse fotocamere di iPhone 7, mentre la porta Lightning supporta gli standard USB-C e USB 3, tramite appositi adattatori e cavi.

Tutti gli iPad Pro verranno aggiornati al nuovo schermo, con uno storage base da 64 GB, mentre il modello da 9.7 pollici verrà eliminato. Le versioni da 10.5 e 9.7 pollici saranno ordinabili a partire da oggi, per una consegna negli USA a partire dalla prossima settimana. Grazie a iOS 11, invece, tutti gli iPad verranno aggiornati con le funzionalità del drag and drop. Così come anticipato questa mattina, invece, Apple lancia Files per iPad, un file manager sia per i servizi Apple che per le terze parti, come Dropbox.