Be Internet Awesome: bambini e sicurezza online

Cristiano Ghidotti,

Il mondo online è una risorsa utile e dall’enorme potenziale per l’educazione dei più piccoli, ma come qualsiasi altro strumento è necessario saperlo utilizzare in modo consapevole e responsabile. Ogni genitore e insegnante è a conoscenza di quanto sia importante e complesso trasmettere ai bambini le competenze necessarie per un accesso al Web sicuro e privo di rischi. Google prova a fare la sua parte, lanciando l’iniziativa Be Internet Awesome.

L’approccio è quello del coinvolgimento dei diretti interessati attraverso una formula divertente e avvincente: quella del gioco. Interland è di fatto un puzzle che si compone di quattro minigame. Il primo si chiama Tower of Treasure e illustra come creare password sufficientemente elaborate da garantire la protezione contro le violazioni, Reality River sottopone dieci domande a risposta multipla per chiarire le idee sul concetto di interazioni online, Kind Kingdom insegna a non attuare comportamenti lesivi verso gli altri e Mindful Mountain pone l’accento sull’importanza del condividere le informazioni solo ed esclusivamente con le persone fidate.

L’iniziativa è messa in campo dal gruppo di Mountain View in collaborazione con il Family Online Safety Institute, la Internet Keep Safe Coalition e ConnectSafely. Il contributo di queste realtà di terze parti ha permesso di rendere l’intero progetto aderente ai requisiti Standards for Students previsti dalla International Society for Technology in Education.

Sebbene disponibili al momento solo in lingua inglese, i giochi sono accessibili anche dall’Italia. A caratterizzarli è uno stile colorato e divertente, come visibile da questi screenshot e filmati, un modo efficacie per trasmettere i concetti base legati alla sicurezza online senza annoiare i più piccoli.

Di seguito un filmato che mostra alcuni spezzoni di gameplay.