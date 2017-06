Droni: Parrot Bebop 2 e Parrot Disco Adventurer

Filippo Vendrame,

Parrot ha annunciato le nuove versioni speciali Parrot Bebop 2 e Parrot Disco Adventurer limited edition per chi ama esplorare il mondo dall’alto con i droni. Entrambi i pack Adventurer, che includono uno zaino leggero ed ergonomico contenente gli strumenti necessari per volare, sono stati pensati per rispondere alle esigenze di avventurieri e moderni esploratori. Il pack Parrot Bebop 2 Adventurer include: quadricottero Parrot Bebop 2, telecomando Parrot Skycontroller 2, visore FPV Parrot Cockpitglasses, una batteria che offre un’autonomia di volo di 25 minuti, applicazione di visual tracking e GPS Follow Me e uno zaino ergonomico.

Il pack Parrot Disco Adventurer include: drone ad ala fissa Parrot Disco, telecomando Parrot Skycontroller 2, visore FPV Parrot Cockpitglasses, due batterie in grado di offrire un’autonomia di volo di 90 minuti, applicazione Flight Plan per creare voli autonomi e uno zaino con un guscio rigido. Grazie all’accesso gratuito alle funzioni in-app Follow Me o Flight Plan i piloti non perderanno alcuno scatto: potranno sorvolare aree prima d’ora inaccessibili, immortalare le proprie prodezze sportive o filmare e scattare fotografie del mondo da prospettive davvero uniche. Il pack Parrot Bebop 2 Adventurer è disponibile in limited edition, da giugno 2017 nei rivenditori autorizzati e sull’eShop di Parrot al prezzo consigliato di 599,90 euro.

Il pack Parrot Disco Adventurer è disponibile in limited edition, da giugno 2017 sull’eShop di Parrot al prezzo consigliato di 999,90 euro. Dal punto di vista tecnico, i due droni non presentano differenze rispetto alle versioni classiche già in commercio.