Garante: anno spartiacque per la privacy

Marco Viviani,

Il Garante della privacy ha presentato a Roma la relazione che riassume un anno di attività: un 2016 denso di sfide, che vanno dal nuovo regolamento europeo al diritto all’oblio, dal privacy by design alla complessa questione dei trattamento dei dati personali nelle piattaforme globali. Un documento molto denso e importante, che parla di come siamo profilati e di come questo fatto va ogni volta esaminato, circostanziato, limitato ma anche concesso.

Il crimine informatico e la cybersicurezza; i social media; il cyberbullismo; la lotta al terrorismo e la sorveglianza di massa; i Big Data; la geolocalizzazione nel mondo del lavoro; la trasparenza della pubblica amministrazione; la tutela della riservatezza dei cittadini nelle vesti di pazienti, lavoratori, contribuenti, risparmiatori; il telemarketing; le intercettazioni e la protezione dei dati contenuti negli atti processuali; la tutela dei minori da parte dei media; i diritti dei consumatori; le grandi banche dati pubbliche; il mondo della scuola; il diritto all’oblio; le garanzie per il trasferimento dei dati negli Usa. Scorrere la Relazione annuale dell’attività del Garante (pdf) Antonello Soro è come rileggere almeno metà degli articoli di Webnews. Inevitabile: la tecnologia ha occupato tutti gli ambiti della vita privata e pubblica, stressando concetti che si credeva fissi nel tempo, perciò campi di intervento e loro estensione dell’authority quasi si sovrappongono al racconto quotidiano della digital trasformation.

Contenta che anche quest'anno @Montecitorio ospiti relazione annuale del Garante per protezione dati personali #privacy pic.twitter.com/FIn6kTNWOJ — laura boldrini (@lauraboldrini) June 6, 2017

Gli interventi

Tra gli interventi più rilevanti, il Garante ha ricordato il lavoro fatto insieme a Google, la segnalazione a Facebook sul blocco dei falsi profili, gli sforzi, piuttosto pesanti, per dettare le policy ai fornitori di servizi pubblici e privati che hanno violato le norme, e molto altro. Il cuore del rapporto, però, è altrove, sta nelle descrizioni, molto lucide, delle varie modalità con le quali le identità vengono mercificate: Soro spiega nella sua relazione in Sala della Regina a Montecitorio, il modo in cui tutti noi diventiamo cifra per Big Data; così come è presente la caveat sulla «delega alla tecnologia» e soprattutto all’algoritmo, specie nel fenomeno del rating delle società advisor per calcolare la reputazione degli individui sulla base delle informazioni raccolte online. Un altro tema cardine è l’influenza dei «detentori della conoscenza», pochi e in grado di influenzare le nostre scelte, comprese quelle elettorali.

Una relazione molto bella, tra le più interessanti degli ultimi anni, probabilmente perché vede in controluce questi vent’anni di privacy (l’8 maggio 1997 entrava in vigore la prima legge sulla privacy), analizzando un anno particolare, bifronte: alla fine di una stagione, uno spartiacque importantissimo dove l’authority guarda sia al passato che al futuro.

I numeri

Perché sempre il termine “allarme”?

Un bilancio grosso, lungo, di prospettiva.