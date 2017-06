Honor 9, annuncio previsto per il 12 giugno

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha presentato da poco il nuovo Honor 8 Pro, il top di gamma con display Quad HD da 5,7 pollici e processore Kirin 960. Il prossimo 12 giugno è previsto però l’annuncio di un altro modello: Honor 9. Il successore dell’attuale Honor 8 non dovrebbe avere un design molto diverso, ma ci saranno alcune novità, come lo spostamento del lettore di impronte digitali.

Le immagini apparse online nelle ultime settimane confermano l’utilizzo di alluminio e vetro per il telaio, come per il precedente modello. Sulla parte frontale si nota il pulsante Home che nasconde il lettore di impronte digitali, situato sul retro nell’attuale Honor 8. Le due fotocamere posteriore rimangono nella stessa posizione (in alto a sinistra), ma il flash dual LED è stato ruotato di 90 gradi. Il produttore potrebbe invece eliminare il jack audio da 3,5 millimetri. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in almeno cinque colori: blu, bianco, nero, oro e argento.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevede uno schermo da 5,15 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Kirin 960, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD (slot ibrido). La connettività verrebbe garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. La dual camera posteriore dovrebbe avere sensori da 20 e 2 megapixel, mentre per quella frontale è previsto un sensore da 8 megapixel.

Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0. Per conoscere tutti i dettagli, prezzo incluso, si dovrà attendere l’evento di presentazione che avrà luogo il 12 giugno allo Shanghai Oriental Sports Center.