HP aggiorna la serie Omen per il gaming

Luca Colantuoni,

Esattamente un anno fa, il produttore statunitense aveva presentato una nuova linea di prodotti per il gaming, denominata Omen, che include notebook, PC desktop, monitor e accessori vari. HP ha ora rinnovato il catalogo, aggiornando design, processori e schede video dei dispositivi. Annunciati anche una GPU esterna e una nuova versione dello “zaino PC” per la realtà virtuale.

I colori dominanti nel PC desktop sono sempre nero e rosso, ma il produttore ha modificato l’estetica del case, ora più spigoloso del modello precedente. Gli utenti possono scegliere diverse configurazioni, in base alle necessità (e al portafoglio). HP offre processori Intel Core e AMD Ryzen, schede video NVIDIA GeForce e AMD Radeon. Il modello base (899 dollari) integra una GeForce GTX 1050, mentre nel top di gamma (quasi 3.000 dollari) ci sono due GeForce GTX 1080 Ti o due Radeon RX 580. Il nuovo Omen Desktop, in vendita da oggi, include inoltre due hard disk hot-swappable che possono essere rimossi dalla parte frontale.

I notebook da 15,6 e 17,3 pollici possono essere configurati con schede video GeForce GTX 1060/1070 e Radeon RX 550/580, processori Intel Kaby Lake, display con risoluzioni 4K, 1080p con G-Sync e 1080p con FreeSync. hard disk e RAM possono essere aggiornati dall’utente. I due Omen Laptop saranno in vendita dal 28 giugno. I prezzi base sono 999,99 e 1.099,99 dollari, rispettivamente. HP Accelerator è invece un box esterno, da collegare ai notebook tramite porta Thunderbolt 3, che contiene una GPU, un hard disk e varie porte USB 3.0 e USB Type-C. Il prezzo è 299,99 dollari.

Omen X Compact Desktop (da 2.499 dollari), infine, è un PC che può essere indossato come uno zaino. È stato progettato per consentire i movimenti degli utenti che usano visori per la realtà virtuale, ma un dock (599,99 dollari) consente di usarlo come un PC tradizionale (sulla scrivania), collegando monitor, mouse e tastiera. Entrambi saranno in vendita da luglio.