Niente Office per Mac 2011 su macOS High Sierra

Filippo Vendrame,

Sono passati circa due anni da quando Microsoft ha rilasciato Office 2016 per Mac, sostituendo finalmente il vetusto Office per Mac 2011, originariamente lanciato nell’ottobre 2010. La casa di Redmond si appresta, adesso, a terminare il supporto per la sua vecchia suite per la produttività. Trattasi di una scelta che non dovrebbe stupire più di tanto visto che Office per Mac 2011 è una suite oramai obsoleta. Microsoft ha, dunque, avvisato i suoi clienti che tutte le applicazioni della suite Office per Mac 2011 stanno raggiungendo la fine del supporto. Tale data ultima è fissata per il prossimo 10 ottobre 2017.

Dopo tale scadenza Microsoft non distribuirà più alcun aggiornamento, nemmeno lato sicurezza. Il promemoria di Microsoft è arrivato poco dopo che Apple ha presentato MacOS 10.13 High Sierra, l’ultima versione del suo sistema operativo per computer. Questo significa che la vecchia suite di Microsoft non sarà ufficialmente supportata all’interno della nuova piattaforma della mela morsicata. All’atto pratico questo potrebbe significare che la suite potrebbe non funzionare correttamente all’interno del nuovo sistema operativo. La casa di Redmond, infatti, ha evidenziato come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Lync non sono stati testati su MacOS 10.13 High Sierra e che nessun supporto per questa piattaforma sarà fornito in futuro.

Infatti, le sole applicazioni Office supportate su High Sierra saranno quelle della suite Office 2016 per Mac (dalla versione 15.35 o successiva). Nessun supporto sarà offerto, però, durante la fase beta del sistema operativo di Apple.

Questo significa che gli utenti che ancora utilizzano la vecchia suite di Microsoft dovranno per forza passare al nuovo Office per poter continuare ad utilizzare senza problemi Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Lync.