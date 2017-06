Oppo R11, dual camera e Android Nougat

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un nuovo smartphone Android di fascia media. Oppo R11 eredita alcune caratteristiche dal predecessore R9s, ma con un’importante differenza. Il dispositivo possiede infatti una doppia fotocamera posteriore che permette di applicare determinati effetti alle immagini. Non è noto se verrà distribuito in altri paesi o se rimarrà un’esclusiva per la Cina.

Oppo R11 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo AMOLED 2.5D da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e cornici laterali molto sottili. La parte posteriore è quella che ha subito più cambiamenti rispetto al vecchio R9s. Le sei linee per le antenne sono state sostituite da due linee di spessore maggiore lungo i bordi superiore e inferiore. Nell’angolo sinistro c’è ora una doppia fotocamera con sensori da 20 e 16 megapixel. L’utente può sfruttare lo zoom ottico 2x e la modalità Portrait (Ritratto) per evidenziare il soggetto in primo piano e sfocare lo sfondo. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660 a 2,2 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB, il lettore di impronte digitali e una batteria da 2.900 mAh.

Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat, personalizzato con l’interfaccia Color OS. Lo smartphone sarà disponibile in Cina dal 10 giugno. Tre i colori: oro, oro rosa e nero. Il prezzo, non ancora annunciato, dovrebbe essere di circa 485 dollari. Previsto in futuro l’arrivo della versione Plus.