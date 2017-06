Project Scorpio, Microsoft registra il nuovo logo?

Filippo Vendrame,

Microsoft ha registrato un nuovo logo presso l’ente marchi e brevetti europeo. Si tratta di una “S” o almeno così sembra ed è classificato come legato ai videogiochi ed alle console per i videgiochi. Con l’appuntamento dell’E3 2017 in cui sarà annunciata ufficialmente Project Scorpio oramai alle porte, il sospetto che possa trattarsi del nuovo logo della console è molto forte. Ovviamente trattasi di speculazioni ma le tempistiche sono molto sospette.

Se questo logo è davvero quello di Project Scorpio, da anche qualche indizio sul possibile nome finale della futura console della casa di Redmond che potrebbe chiamarsi solamente Scorpio o Xbox One Scorpio. Quello che è certo è che tra pochissimi giorni Microsoft svelerà la sua nuova console di punta con cui proverà a rivoluzionare il mondo del gaming. Si tratta di un prodotto le cui specifiche tecniche sono già ampiamente conosciute grazie ad alcune recenti anteprime. Console che per potenza potrebbe davvero offrire un’esperienza di gioco ma vista sino ad oggi. Quello che manca ancora all’appello sono alcuni dettagli tra cui il design definitivo, il prezzo al pubblico e la data del debutto ufficiale previsto, comunque, vero la fine dell’anno.

Project Scorpio adotterà la medesima piattaforma dell’Xbox One e cioè Windows 10 anche se non è escluso che possano arrivare sorprese con alcune funzionalità dedicate.

Tra pochi giorni, comunque, tutti questi dettagli saranno ampiamente svelati da Microsoft assieme ai primi giochi che supporteranno questa console.