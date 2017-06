Surface Phone fa la sua prima comparsa in rete

Filippo Vendrame,

Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci del progetto di Microsoft di voler “rivitalizzare” Windows 10 Mobile. Addirittura, Windows Central è riuscita a provare una build sviluppo della nuova piattaforma che sarà basata sulla nuova CShell di Windows 10. Di questo progetto si sa, anche, che la casa di Redmond starebbe testando internamento un nuovo modello e questo apre nuovi scenari riportando alla mente il più volte chiacchierato Surface Phone. Adesso, una condivisione, forse accidentale, di un canale social di Microsoft avrebbe permesso di sapere qualcosa di più sul “Surface Mobile“, il dispositivo che la casa di Redmond starebbe testando internamente.

Il testo di questo mini documento afferma che questo non è solo un terminale mobile. La piattaforma adottata sarebbe quella di Qualcomm (probabilmente lo Snapdragon 835) che sarebbe in grado di offrire il perfetto equilibrio tra prestazioni e consumo energetico per ottimizzare la produttività. Il documento menziona anche Continuum e la possibilità di utilizzare lo smartphone per lavorare come su di un PC per più di un’ora. Riferimenti anche alla Surface Pen con cui si potranno prendere appunti sullo schermo attraverso OneNote. Si menzionano poi una cerniera con un’inclinazione massima di 185 gradi e due nomi interessanti: “Surface Peking” e “Surface Slavonia”. Il documento chiude, infine, sottolineando che trattasi non di un semplice dispositivo portatile ma di una vera e propria piattaforma di lavoro portatile.

Trattasi, ovviamente, di speculazioni in quanto il contenuto di questo documento è tutta da verificare. Da capire, inoltre, quando questo nuovo terminale con il rinnovato Windows 10 Mobile faranno la loro comparsa ufficiale. Secondo le più recenti voci, non ci saranno novità sino al 2018 e quindi l’attesa potrebbe risultare ancora abbastanza lunga.

Quello che appare evidente è che Microosft non intende abbandonare il mondo mobile e sta provando a tornare alla sua maniera con un prodotto innovativo e specificatamente pensato per la produttività.