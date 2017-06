Wind, nuovo promo per i nuovi ed i vecchi clienti

Filippo Vendrame,

Con l’avvicinarsi dell’estate, Wind lancia una nuova serie di offerte speciali valevoli sia per i nuovi che per i già clienti. Tutte le nuove offerte sono già entrate in vigore. Innanzitutto, chi è cliente dell’operatore arancione da almeno un anno potrà attivare tre promozioni esclusive accomunate da un nome molto significativo: “Tutto ad un euro“. Nell specifico, le promozioni sono: Personal 1 Euro 3 Giga, Cogli l’Attimo 1 Euro 3 Giga e Telefono Incluso Ricaricabile.

Attivabili sino al prossimo 18 giugno sono tutte offerte il cui costo è di un euro. La prima propone 3GB di Internet 4G LTE extra al mese sino a fine anno al costo di 1 euro al mese. La seconda offre 3GB extra di Internet ma solo per un mese e sempre ad un euro. La terza prevede 1GB extra e lo smartphone Wind Smart a 1 euro al mese per 30 rinnovi. Accanto a queste particolari offerte e sempre per i già clienti, dal 16 giugno All Inclusive Gold si arricchisce di 5GB extra. Inoltre, le opzioni tariffarie Noi Tutti guadagnano chiamate illimitate verso tutti i cellulari e telefoni fissi.

L’operatore arancione lancia anche la nuova opzione speciale “Wind Magnum Music Awards Edition” che oltre ad offrire minuti limitati e il traffico internet da condividere su due SIM, include un paio di cuffie Skullcandy Wireless Hesh 2. Wind Magnum parte da 19,90 euro con 5GB di traffico. Questa particolare variante di Wind Magnum prevede un vincolo di 30 mesi.

Maggiori informazioni delle offerte direttamente sul sito di Wind.