CoopVoce, per i 10 anni in regalo il 4G

Filippo Vendrame,

CoopVoce festeggia 10 anni di vita e per celebrare questa importante ricorrenza ha deciso di offrire ai suoi clienti l’accesso alla rete 4G LTE oltre a 2GB di traffico internet extra da consumarsi nel giro di un mese. La promozione può essere attivata entro il 30 giugno 2017 attraverso l’Area Clienti del portale dell’operatore virtuale, attraverso il numero gratuito 4243688, attraverso l’assistenza cliente al numero 188, da un punto vendita CoopVoce o inviando un SMS al numero 4243688 con scritto “SI 10”.

Entro 24 ore dall’attivazione dell’offerta, la linea sarà automaticamente abilitata alla navigazione in 4G, nelle zone in cui è disponibile la copertura della rete 4G. L’abilitazione alla rete 4G verrà mantenuta anche alla scadenza della promo 10 Anni CoopVoce. Se il dispositivo non è abilitato alla navigazione 4G la navigazione rimarrà in 2G/3G. Se al momento dell’attivazione dell’offerta la linea ha un pacchetto dati sospeso causa credito insufficiente al rinnovo, oppure è stata applicata la “riduzione della velocità di navigazione” per aver consumato l’intero pacchetto, il 4G si attiverà entro 24 ore dal rinnovo o disattivazione del pacchetto.

L’abilitazione al 4G non comporta modifiche nel prezzo e nei contenuti di pacchetti dati in 3G eventualmente presenti sulla linea, ma ad esaurimento dei GB disponibili nel pacchetto il traffico dati sarà bloccato e non più ridotto in termini di velocità. La promozione non è rinnovabile. La promozione 10 Anni CoopVoce si disattiva automaticamente dopo 30 giorni dall’avvenuta attivazione.

Maggiori informazioni sul sito dell’operatore virtuale. Si ricorda, infine, che CoopVoce si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.