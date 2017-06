E3 2017, Microsoft trasmetterà in streaming a 4K

Filippo Vendrame,

Domenica 11 giugno prende il via l’appuntamento dell’E3 2017 in cui Microsoft non solo presenterà Project Scorpio ma anche tutte le novità dell’ecosistema Xbox sia a livello di piattaforma che di giochi. Il via sarà alle ore 23 di domenica, ora italiana, e per i nottambuli sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta streaming sia da PC che da smartphone o direttamente da una console Xbox One.

La casa di Redmond ha, anche, annunciato un’importante novità. La diretta sarà trasmessa per la prima volta ad una risoluzione 4K. Ovviamente, per poter godere di una così alta definizione delle immagini è necessario essere dotati di un display che supporti tale risoluzione. Trattasi di una novità importante che permetterà, ai più fortunati, di poter godere della presentazione con una qualità del video mai vista sino ad ora. Inoltre, la scelta del 4K può non essere casuale. Project Scorpio, infatti, tra le sue innumerevoli caratteristiche prevede il supporto nativo ai giochi a risoluzione 4K. Dunque, la scelta di Microsoft può essere stata dettata dalla volontà di voler enfatizzare questa caratteristica della sua nuova console.

Oltre a Scorpio, Microsoft dovrebbe annunciare novità software per la piattaforma delle sue console Xbox One e tantissimi nuovi giochi che arriveranno nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018. Un appuntamento, dunque, denso di moltissime novità che potrebbero rivoluzionare il mondo del gaming.