Facebook Live, arrivano i sottotitoli

Filippo Vendrame,

Uno degli obiettivi di Facebook è quello di rendere il social network sempre più accessibile a tutti gli utenti. Proprio per questo, Facebook ha deciso di offrire la possibilità agli editori di introdurre i sottotitoli nelle dirette che trasmettono all’interno della piattaforma sociale. In questo modo tutti coloro che presentano deficit uditivi potranno comunque seguire i Live in streaming.

Una volta che gli iscritti avranno abilitato questa funzionalità, visualizzeranno automaticamente i sottotitoli nei Live Video quando saranno disponibili. Nel corso dell’ultimo anno, il tempo di visione giornaliera delle trasmissioni su Facebook Live è cresciuto sensibilmente e grazie all’arrivo dei sottotitoli all’interno dei filmati trasmessi in diretta su alcune Pagine la piattaforma video dovrebbe risultare maggiormente accessibile per un numero superiore di persone. La funzione è già disponibile per gli editori che intendessero utilizzarla.

Inoltre, Facebook offre ai publisher la possibilità di utilizzare il suo servizio di riconoscimento vocale per generare automaticamente i sottotitoli per i video che saranno trasmessi all’interno del social network.

Trattasi, dunque, di una novità molto importante. L’introduzione dei sottotitoli all’interno dei video live permetterà davvero di abbattere quelle limitazioni che colpiscono alcune persone sfortunate che presentano problemi di udito. Facebook, quindi, ha agito positivamente per consentire davvero a tutti di poter usufruire delle piene funzionalità della sua piattaforma video.

L’auspicio è che gli editori utilizzino in massa questa nuova opportunità. Non è chiaro se in futuro questa funzione sarà utilizzabile anche da tutti gli altri utenti che creano Live Video.