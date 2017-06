OnePlus 5 sarà annunciato il 20 giugno

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha finalmente comunicato la data scelta per la presentazione del suo top di gamma. Il nuovo OnePlus 5 verrà annunciato il prossimo 20 giugno durante un keynote trasmesso in live streaming. Tra le caratteristiche più attese spicca la doppia fotocamera posteriore progettata in collaborazione con i DxO Labs. Una prima immagine reale dello smartphone mostra un design simile a quello dell’iPhone 7 Plus.

Nella pagina web dedicata all’evento è scritta la frase “Focus on what matters” che tradotto in italiano significa “Concentrarsi su ciò che conta”. In realtà la parola “focus” è un chiaro riferimento alla fotocamera posteriore. In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane, OnePlus utilizzerà una configurazione dual camera con un’avanzata tecnologia di messa a fuoco e probabilmente uno zoom ottico 2x. Come si può vedere nell’immagine, il design è piuttosto simile a quello dell’iPhone 7 Plus e del recente Oppo R11. (OnePlus e Oppo sono sub-brand della stessa azienda, ovvero BBK Electronics).

Per quanto riguarda le altre specifiche si prevede uno schermo Optic AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD, processore octa core Snapdragon 835, 6 o 8 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria flash, batteria da 3.300 o 3.600 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida Dash. Il prezzo dovrebbe essere leggermente superiore a quello dell’attuale OnePlus 3T, ma comunque inferiore ai 500 dollari (per il modello base).

Al termine del keynote, gli utenti potranno vedere e acquistare il OnePlus 5 presso negozi situati in varie città del mondo, tra cui New York, Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Helsinki e Copenaghen.