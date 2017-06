Realtà virtuale, su Xbox sarà wireless

Filippo Vendrame,

Domenica notte inizierà E3 2017 in cui Microsoft annuncerà la nuova ed attesissima console Project Scorpio. La casa di Redmond, su questo prodotto, aveva già fatto sapere alcuni dettagli tra cui che il supporto alla realtà virtuale sarebbe arrivato, però, solamente nel corso del 2018, probabilmente attraverso un aggiornamento del sistema operativo. Molti si aspettavano che proprio ad E3 2017 Microsoft approfondisse questo tema, ma sembra, invece, che non sarà così.

Infatti, Alex Kipman ha evidenziato come l’impegno della casa di Redmond sia sulla Mixed Reality e come il focus sia sul mondo dei PC e non su quello delle console. Ad E3 2017, dunque, si parlerà di giochi a 4K piuttosto che di realtà virtuale. Una dichiarazione che potrebbe spegnere l’entusiasmo di tutti coloro che attendevano con ansia l’annuncio di Project Scorpio per scoprire tutte le sue future potenzialità in ottica di realtà virtuale. Tuttavia, Alex Kipman ha aggiunto altri dettagli che potenzialmente sono, invece, molto più interessanti.

Tutti i visori per la Mixed Reality che i partner di Microsoft come Acer e Lenovo, stanno realizzando, devono tutti essere collegati ad un PC per funzionare. Per Alex Kipman, un visore su di una console non può avere successo se il giocatore deve essere fisicamente collegato alla console. Per Alex Kipman, dunque, per avere successo i visori devono essere wireless, cioè collegati alla console senza fili.

Dichiarazioni che fanno ipotizzare che in futuro, Project Scorpio e le attuali console Xbox One potranno probabilmente disporre di cuffie wireless per la Mixed Reality. Tuttavia in questo momento Microsoft è focalizzata nel settore dei PC e quindi questi prodotti potrebbero non arrivare molto rapidamente e solamente quando ci sarà una tecnologia senza fili affidabile.

Nel frattempo, per scaldare gli animi in vista di E3 2017, Microsoft ha rilasciato una serie di video teaser proprio su project Scorpio.