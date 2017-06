Samsung Galaxy Note 8, annuncio ad agosto?

Luca Colantuoni,

Archiviato l’annuncio del Galaxy S8, le cui vendite viaggiano a ritmo sostenuto, Samsung si prepara al lancio di un nuovo smartphone di fascia alta. Questa volta l’attenzione degli utenti e degli addetti ai lavori è tutta per il Galaxy Note 8, atteso successore dello sfortunato Galaxy Note 7, ritirato dal mercato in seguito ai noti problemi della batteria. In base alle indiscrezioni provenienti dalla Corea, la presentazione del phablet con S Pen dovrebbe avvenire nel mese di agosto.

Come molti sanno, il Galaxy Note 7 è stato annunciato circa un mese prima dell’iPhone 7, ma gravi errori di progettazione, dovuti probabilmente alla fretta di anticipare Apple, hanno di fatto azzerato il vantaggio “temporale”. Lo scontro tra i due produttori potrebbe ripetersi nuovamente con l’arrivo del Galaxy Note 8 e dell’iPhone 8, anche se stavolta non ci sarà nessun flop da parte di Samsung, dato che è stata rivoluzionata la serie di test necessari per garantire la massima affidabilità della batteria. Una delle novità più attese è la doppia fotocamera posteriore.

Il produttore coreano aveva scelto una configurazione dual camera per alcuni prototipi del Galaxy S8, ma la scarsa qualità delle immagini ottenute ha suggerito di optare per una fotocamera tradizionale. Il Galaxy Note 8 dovrebbe invece integrare una fotocamera principale da 13 megapixel con obiettivo grandangolare e una secondaria da 12 megapixel con teleobiettivo e zoom ottico 3x, disposte in verticale e affiancate dal flash LED, oltre che dal cardiofrequenzimetro.

Per quanto riguarda lo schermo si prevede un Infinity Display da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. Il design dovrebbe essere simile a quello del Galaxy S8+. Il lettore di impronte digitali verrà probabilmente spostato sotto il pannello Super AMOLED, in quanto la posizione scelta per il Galaxy S8 è poco ergonomica. L’IFA 2017 di Berlino inizierà il 1 settembre, quindi il 31 agosto potrebbe essere il giorno scelto da Samsung per l’evento Unpacked.