Surface Pro, la nuova Surface Pen è ordinabile

La nuova Surface Pen è, adesso, finalmente preordinabile all’interno del Microsoft Store al prezzo di 109,99 euro. Annunciata assieme alla presentazione del nuovo ibrido Windows 10, Surface Pro, la Surface Pen in questa nuova declinazione migliora sensibilmente l’esperienza d’uso di interazione sullo schermo per prendere appunti o per disegnare. Molto più rapida e precisa, la nuova Surface Pen può anche gestire l’inclinazione offrendo nuove modalità d’interazione di precisione.

La nuova Surface Pen è compatibile anche con gli altri vecchi modelli della gamma Surface, tuttavia le nuove funzionalità sono solamente disponibili all’interno del nuovo ed innovativo Surface Pro. Il nuovo pennino è disponibili in diverse colorazioni (Platino, Nero, Bordeaux e Blu Cobalto). Sebbene preordinabile, la Surface Pen non fa più parte della dotazione di serie dell’ibrido, Microsoft non ha ancora specificato la data del debutto evidenziando semplicemente un suo arrivo a breve. Si ricorda, al riguardo, che il Surface Pro debutterà il prossimo 15 giugno.

La nuova Surface Pen è stata progettata per ottenere un’esperienza di scrittura digitale ancora più rapida, fluida e precisa. Aumentando fino a 4096 i livelli di sensibilità alla pressione la scrittura risulta più semplice e naturale: basta inclinare la penna come una semplice matita per creare sfumature, utilizzando una delle tre diverse punte.

La nuova Surface Pen scrive a una velocità più che doppia rispetto alla versione precedente, con un tempo di latenza praticamente impercettibile all’occhio umano e una reattività doppia rispetto all’Apple Pencil.