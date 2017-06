Tesla, primo teaser della futura Model Y

Filippo Vendrame,

Tesla ha rialsciato il primo teaser della futura Model Y, un SUV compatto a trazione elettrica ovviamente dotato del sistema di guida autonoma della società americana. L’immagine è stata svelata all’Assemblea annuale degli azionisti di Tesla nel Museo di Computer History di Mountain View, in California. Il CEO della società, Elon Musk, ha anche ribadito che la Model Y si appoggerà su di una nuova ed innovativa piattaforma. In origine, la Model Y doveva basarsi sulla piattaforma della Model 3 ma durante i lavori di progettazione è stato scelto di passare ad utilizzare una piattaforma differente.

La Model Y non arriverà, comunque, molto presto. Il lancio potrebbe avvenire tra il 2019 ed il 2020. Tuttavia, proprio come per la Model 3, è possibile che Tesla la presenti al pubblico in anticipo offrendo la possibilità agli interessati di prenotarla immediatamente. Il teaser della Model Y, in realtà, non svela più di tanto su questo futuro modello che mostra qualche somiglianza con la Model 3. Curiosamente mancano gli specchietti retrovisori. Una scelta non inedita per Tesla che aveva già provato a fare lo stesso con la Model X ma poi i regolatori hanno bocciato questa scelta.

Musk ha anche detto che prevede che il veicolo sia ancora più popolare rispetto alla Model 3. Per quanto riguarda la nuova piattaforma, già in passato Musk aveva fornito alcuni dettagli come l’eliminazione della batteria da 12 volt che fa pensare che sarà introdotto un modo diverso di alimentare i servizi dell’auto. Inoltre, la nuova piattaforma ridurrà sensibilmente il cablaggio interno rendendo il processo produttivo più semplice.

La Gigafactory 1 probabilmente produrrà le batterie per l’auto, ma la Model Y sarà costruita in una nuova fabbrica. Tesla, dunque, ha in cantiere un nuovo veicolo molto interessante. L’auspicio è che l’attesa non sia così lunga come prospettato.