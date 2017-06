WhatsApp per iOS, filtri e album per foto e video

Luca Colantuoni,

WhatsApp è il servizio di messaggistica più popolare del mondo e negli ultimi anni sono state introdotte numerose funzionalità, tra cui le chiamate audio/video. Facebook ha recentemente focalizzato l’attenzione sulla fotocamera, prendendo spunto da Instagram e Snapchat, quindi non sorprende l’arrivo su iOS dei filtri e degli album per immagini e video. La nuova versione dell’app include inoltre una nuova gesture per rispondere velocemente ai messaggi.

Le novità sono al momento riservate agli utenti iOS, ma quasi certamente arriveranno anche sugli smartphone Android. La funzionalità più interessante è senza dubbio rappresentata dai filtri, in quanto permettono di modificare velocemente alcuni parametri delle foto (luminosità, contrasto, colore, eccetera). WhatsApp per iOS offre inizialmente cinque filtri (Pop, B&W, Cool, Chrome e Film), ma altri verranno aggiunti nelle prossime settimane. Oltre che alle immagini possono essere applicati anche a video e GIF animate, sia a quelli appena scattati/registrati che a quelli già presenti sul dispositivo.

La seconda novità di rilievo sono gli Album. Quando utente riceve quattro o più foto e video (uno dopo l’altro), WhatsApp crea automaticamente un album con un layout a riquadri, in modo simile a quanto avviene su Facebook. Il destinatario può aprire l’album e sfogliare foto/video a schermo pieno.

Infine è stata aggiunta una nuova gesture, denominata Reply Shortcut, che velocizza la scrittura di una risposta. È sufficiente scorrere un messaggio verso destra per visualizzarlo nella parte inferiore dello schermo, appena sopra la tastiera virtuale. Questa opzione è molto utile soprattutto nelle conversazioni di gruppo. Le tre novità sono incluse in WhatsApp 2.17.30 per iOS, già disponibile sullo store Apple.