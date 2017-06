Apple Design Award: premiate due app italiane

Marco Grigis,

Lo scorso lunedì, in occasione dell’avvio dei lavori per la WWDC 2017, Apple ha assegnato i suoi annuali Apple Design Award. Un riconoscimento, giunto alla sua ventesima edizione, pensato per premiare la creatività, il talento e il senso artistico dei migliori sviluppatori al mondo, su tutti i sistemi operativi di Cupertino. E, fra le tante nazioni premiate, figurano anche due applicazioni italiane.

L’Apple Design Award si propone di riconoscere la bravura degli sviluppatori, sottolineandone il merito nella progettazione di software e soluzioni per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Per l’edizione 2017, sono state premiate ben 8 nazioni: Austria, Canada, Germania, Israele, Singapore, Slovenia, Stati Uniti e, così come già accennato, anche l’Italia. Sul fronte tricolore, sono due le applicazioni a essersi aggiudicate l’ambito titolo: Bear e AirMail 3.

Bear, sviluppato dalla Shiny Frog di Matteo Rattotti, è un’elegante applicazione per creare note, disegni, prendere appunti e annotare idee, il tutto in un’interfaccia semplice, minimalista e molto pratica da usare. Disponibile in 11 lingue diverse, nonché ricca di template, personalizzazioni e strumenti tipografici, Bear può gestire qualsiasi esigenza, dalla creazione di lunghi post per i blog fino anche alla creazione di codice. Apple ha deciso di premiare l’applicazione poiché, oltre alla bellezza e alla facilità d’uso, implementa al meglio alcune delle tecnologie essenziali sviluppate da Cupertino, tra cui Core Data, TextKit/CoreText, Core Graphics, Core Audio, Core Spotlight, la sincronizzazione iCloud sync,3D Touch, il feedback aptico, Voice Over e molto altro ancora. Inoltre, vi è una perfetta integrazione fra gli universi di iOS e macOS.

AirMail 3, creato da Bloop, e un client email efficiente ed elegante sviluppato per iOS, macOS e watchOS 3. Pensato per mantenere sempre ordinata la propria casella di posta, grazie anche al layout a tre colonne, l’applicazione garantisce funzioni avanzate, un design intuitivo e grande velocità. L’utente può personalizzare al massimo la gestione della propria posta, nonché integrare la stessa con le applicazioni e i servizi al momento più popolari. Tradotta in 32 lingue, Apple ha deciso di premiare questa applicazione per la sua perfetta integrazione con le principali tecnologie del gruppo, tra cui Siri, il feedback aptico, 3D Touch, le notifiche e i widget, il supporto alla TouchBar dei MacBook Pro, la sincronizzazione iMessage e molto altro ancora.

Per conoscere l’intera lista di tutto il software premiato, è sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale dell’iniziativa Apple, riportata fra le fonti. Fra i tanti, Kitchen Stories, BlackBox, Things 3, Enlight e molti altri ancora.