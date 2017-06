Honor Band 3, annuncio previsto per il 12 giugno

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese è noto in tutto il mondo per i suoi smartphone che offrono un’ottima combinazione tra design, prestazioni e prezzo. Uno dei modelli più popolari è Honor 8, il cui successore verrà presentato il 12 giugno. La stessa data è stata scelta anche per annunciare il nuovo Honor Band 3, il fitness tracker che prenderà il posto dell’attuale Honor Band 2A.

Al momento non è noto se il dispositivo indossabile verrà mostrato insieme allo smartphone oppure se il produttore ha organizzato un evento secondario, considerato che gli Honor Band non hanno una distribuzione internazionale. L’invito, scritto in cinese, contiene l’immagine del numero 3, sul quale sono visibili alcune gocce d’acqua. Ciò potrebbe significare che Honor Band 3 avrà una certificazione IP67 o IP68. Il design non dovrebbe essere molto diverso da quello dell’attuale Honor Band 2A, ma si prevede l’uso di materiali più pregiati che comporterà un leggero incremento del prezzo finale.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si ipotizza la presenza di uno schermo OLED (dimensione ignota) e del cardiofrequenzimetro, oltre ai tradizionali sensori che permettono di registrare numero di passi, distanza percorsa e qualità del sonno. Il collegamento allo smartphone tramite Bluetooth consentirà la ricezione delle notifiche per chiamate e messaggi.

Honor Band 2A costa 199 yuan (circa 25 euro), quindi il nuovo Honor Band 3 dovrebbe superare questa cifra. Per conoscere tutti i dettagli non resta che attendere ancora qualche giorno.