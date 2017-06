Huawei Y7 Prime, lettore di impronte e Android 7.0

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese continua ad aggiornare il suo vasto catalogo di smartphone in modo da offrire agli utenti un’ampia scelta di modelli per tutte le tasche. Il nuovo Huawei Y7 Prime, annunciato ad Hong Kong, diventa ora il migliore della serie che include già Huawei Y7/Y6/Y5/Y3. La novità più interessante è il lettore di impronte digitali, assente negli altri modelli.

Il design dello Huawei Y7 Prime è identico a quello dello Huawei Y7, così come il telaio unibody in alluminio (spessore 8,35 millimetri). Oltre al sensore biometrico, posizionato sul retro sotto la lente della fotocamera, ci sono altre due differenze rispetto allo Huawei Y7, ovvero i 3 GB di RAM e i 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Rimane invece invariata la restante dotazione hardware: schermo IPS 2.5D da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore octa core Snapdragon 435 a 1,4 GHz, fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura f/2.2 e flash LED, fotocamera frontale da 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Nello slot ibrido trovano posto la scheda microSD e due SIM in formato nano. Sono inoltre presenti la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e offre un’autonomia fino a 20 ore di riproduzione video o 15 ore di navigazione. Dimensioni e peso sono 153,6×76,4×8,35 millimetri e 165 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.1. Il nuovo Huawei Y7 Prime è disponibile in tre colori: oro, argento e grigio. Il prezzo è di circa 215 euro. Non è noto se e quando verrà distribuito in Europa.