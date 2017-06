iPhone 8 e iPhone 7S Plus: online nuovi schemi

Marco Grigis,

Nonostante la WWDC in corso, e l’attenzione dei media sui nuovi prodotti presentati da Cupertino lunedì, non si placa l’ondata di rumor su iPhone 8. L’atteso smartphone è atteso nel mese di settembre, in aggiunta ai canonici iPhone 7S e iPhone 7S Plus. E, come già accaduto nelle scorse settimane, appaiono oggi online nuovi schemi di design, pronti a confermarne alcune feature nonché il form factor principale. Non emergono grandi dettagli rispetto a quanto già noto sui modelli, bensì una conferma del percorso che Cupertino potrebbe aver scelto di intraprendere.

Sul fronte di iPhone 8, lo smartphone che il gruppo californiano starebbe preparando per il decennale della linea, vengono ribadite le caratteristiche già più volte ripetute nelle ultime settimane. I nuovi schemi di design, pubblicati su Twitter dall’account VenyaGeskin1, mostrano un device dalle dimensioni sostanzialmente simili agli attuali iPhone 7, a cui si aggiunge una doppia fotocamera posteriore e verticale, nonché l’assenza di un lettore Touch ID incastonato sul vetro frontale del dispositivo. Come già noto, iPhone 8 vedrà probabilmente l’introduzione di uno schermo da 5.8 pollici, contenuto in una scocca dai bordi molto sottili o, ancora, del tutto assenti.

Non è però tutto, poiché il leaker spiega come la scocca verrà realizzata in una lega “di vetro e metallo” unica nel suo genere, anche se le caratteristiche della stessa non appaiono al momento ben note. Di recente, è emerso come Cupertino fosse intenzionata a impiegare l’acciaio inossidabile per la scheletro del device, racchiuso da cover in vetro rinforzato.

Per quanto riguarda iPhone 7 Plus, il design è praticamente sovrapponibile a quello dell’attuale generazione di smartphone Apple da 5.5 pollici, con la doppia fotocamera sempre posizionata orizzontalmente rispetto al lato superiore della scocca. Anche in questo caso, però, sembra mancare un lettore Touch ID frontale: probabilmente, si tratta di uno schema di design all’unico scopo di vagliarne le dimensioni, forse per la produzione di custodie e accessori. Improbabile, infatti, Apple voglia dedicare una così ampia porzione del pannello frontale unicamente al display, in assenza di modifiche alla diagonale dello stesso.