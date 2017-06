OnePlus 5, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Dopo aver svelato il nome e la collaborazione con i DxO Labs, il produttore cinese ha pubblicato su Twitter la prima immagine ufficiale del OnePlus 5. Lo smartphone verrà annunciato il 20 giugno e, in alcuni paesi, arriverà sul mercato due giorni dopo.

La foto condivisa sul social network da OnePlus mostra la parte posteriore dello smartphone. Una rapida occhiata permette di notare una evidente somiglianza con l’iPhone 7 Plus. Il modulo fotografico con bordo leggermente sporgente e due lenti circolari è praticamente identico a quello del dispositivo Apple. Anche la posizione del flash LED è la stessa. Il produttore cinese sottolinea che la doppia fotocamera consentirà di ottenere immagini più chiare, quindi il OnePlus 5 dovrebbe avere un sensore monocromatico e uno di tipo RGB, come nello Huawei P10. Probabile anche la presenza di uno zoom ottico 2x e di un’avanzata tecnologia per la messa a fuoco.

Lo smartphone avrà un telaio in alluminio con bordi più arrotondati e più sottili rispetto a quelli dell’attuale OnePlus 3T. A differenza di quest’ultimo, la versione di colore nero (Midnight Black) è prevista fin da subito. Il OnePlus 5 dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD, processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. In alcuni paesi sarà disponibile una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Dal video seguente si può “sentire” un’altra gradita novità. Il OnePlus 5 integrerà microfoni migliori che permetteranno di registrare un audio di qualità superiore in ambiente rumorosi, come durante i concerti.