Project Scorpio debutterà il 13 di ottobre?

Domenica 11 giugno alle ore 23, orario italiano, Microsoft terrà il suo keynote ad E3 2017 in cui presenterà l’attesissima console Project Scorpio che punta a voler rivoluzionare il mondo del gaming. C’è tanta attesa dietro a questo prodotto di cui si conoscono già moltissime specifiche tecniche. Sono pochi i dettagli che ancora sono inediti tra cui l’aspetto, il prezzo e soprattutto la data ufficiale del suo debutto.

Per tenere alta l’attesa, Microsoft ha diffuso alcuni video teaser dedicati a Project Scorpio. All’interno di questi, alcuni attenti utenti avrebbero trovato riferimenti alle specifiche della console. La casa di Redmond, infatti, è solita nascondere indizi all’interno di immagini o video promozionali prima del lancio di qualche importante prodotto. In particolare, in uno di questi mini filmati, è stata identificata la scritta “X10S101-317“. All’apparenza sembrerebbe un codice senza senso ma provando a scorporarla la parte “101-317”, il codice sembrerebbe essere una data e precisamente il 10/13/17 (in America si mette prima il mese e poi il giorno).

Per quanto riguarda, invece, “X10S“, la “X” dovrebbe stare per Xbox, “10” per il sistema operativo Windows 10 che equipaggia la console e “S” per Scorpio. Sommando tutti questi indizi si otterrebbe che la nuova console Project Scorpio potrebbe debuttare il prossimo 13 ottobre 2017. Trattasi di una data verosimile in quanto la casa di Redmond aveva più volte sottolineato che la nuova console sarebbe arrivata verso fine anno.

Ovviamente trattasi di speculazioni che vanno prese con le dovute cautele. L’unico dato certo è che domenica notte tutti i dettagli mancanti su Project Scorpio saranno finalmente svelati da Microsoft.