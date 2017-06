Vodafone Summer Pack, tanti Giga per l’estate

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo dell’estate, Vodafone lancia i suoi Summer Pack per chi ha “fame” di Giga per navigare in vacanza da sotto l’ombrellone o al fresco ai piedi delle montagne. Sono tre i Summer Pack che l’operatore di telefonia mobile offre e tutti includono un modem 4G WiFi per poter offrire connettività in mobilità a tutti i propri dispositivi (smartphone, tablet e PC). Le offerte per l’estate di Vodafone sono, dunque: Summer Pack Giga In&Out; Summer Pack Giga Internet; Summer Pack Total Giga.

Summer Pack Giga In&Out offre 10GB di Internet 4G LTE. Il primo rinnovo prevede un canone di 39 euro (comprensivo del costo del modem) ma poi i successivi costeranno 12 euro ogni 4 settimane o 28 giorni. Summer Pack Giga Internet prevede, invece, 5GB di internet 4G LTE al costo di 49 euro per i primi 3 rinnovi. Successivamente, il costo prevede un canone di 10 euro ogni 4 settimane o 28 giorni. Summer Pack Total Giga è la promozione estiva per chi ha bisogna davvero di tanto traffico. Il pacchetto prevede 30GB di Internet 4G LTE più ulteriori 30GB da utilizzarsi solamente nelle ore notturne.

59 euro il costo del primo rinnovo comprensivo di modem e poi 35 euro ogni 4 settimane o 28 giorni. Tutti i Summer Pack si rinnovano automaticamente e potranno essere attivati sino al prossimo 31 luglio 2017. Non sono previsti vincoli sulle offerte estive di Vodafone.

Contestualmente, Vodafone permette anche di attivare tre mesi di Rete Sicura. I primi tre rinnovi sono gratuiti ma poi questa particolare opzione che permette di navigare sicuri sul web presenterà un costo di un euro ogni 4 settimane.