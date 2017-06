Facebook, Instagram e Messenger celebrano il Pride

Filippo Vendrame,

Facebook, Messenger ed Instagram supporteranno la ricorrenza del Pride con alcune funzionalità dedicate all’evento. Il social network, infatti, vuole supportare tutte le community presenti all’interno delle sue piattaforme, comprese quelle dedicate a gay, lesbiche, bisessuali e transgender. Solo su Facebook, infatti, più di 12 milioni di iscritti fanno parte di più di 76,000 gruppi che supportano le community LGBTQ. Inoltre, oltre 1.2 milioni di persone in tutto il mondo intendono partecipare ad uno degli oltre 7.500 eventi dedicati al Pride.

Su Facebook, per questa ricorrenza, arriveranno nuovi strumenti dedicati. Per esempio, gli iscritti potranno personalizzare la cornice del loro profilo con un arcobaleno. Se gli utenti non dovessero visualizzare l’invito a modificare la loro foto del profilo all’interno del News Feed lo potranno fare attraverso il mini sito dedicato a partire dall’11 giugno. Inoltre, durante tutto il periodo della ricorrenza del Pride arriverà una nuova reazione temporanea dedicata all’evento. Reazione che sarà disponibile a partire da oggi 9 giugno. Nella Fotocamera di Facebook arrivano, inoltre, nuovi filtri e cornici espressamente dedicate al Pride.

Infine, ma solo negli USA, gli utenti potranno contribuire alla raccolta fondi per supportare la causa LGBTQ preferita.

Su Instagram, invece, arrivano altri iniziativa dedicate al Pride. Innanzitutto, la piattaforma trasformerà i muri delle maggiori città degli USA in illuminazioni colorate dove poter lasciare commenti di supporto alla comunità LGBTQ. Per gli utenti dell’app arrivano, invece, nuovi adesivi ed un pennello arcobaleno. Per le Storie di Instagram arrivano, invece, sei sticker dedicati all’orgoglio LGBTQ.

Per quanto riguarda Messenger, arrivano nuove cornici, adesivi ed effetti speciali dedicati al Pride all’interno della Fotocamera.