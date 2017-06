Le linee della metropolitana su Google Maps?

Cristiano Ghidotti,

Che Google Maps già oggi e da diverso tempo costituisca uno strumento utile per orientarsi, ottenere indicazioni stradali in tutto il pianeta e persino consultare informazioni sui mezzi e gli orari del trasporto pubblico è una certezza. Questo non è oggetto di discussione. Il servizio potrebbe comunque essere ulteriormente migliorato sotto questo punto di vista e il gruppo di Mountain View lo sa bene: stando alle segnalazioni condivise in Rete da alcuni utenti, sembra che le mappe di alcune città sparse per il mondo abbiano iniziato a mostrare le linee della metropolitana.

Al momento non accade ancora per Milano, Roma e per gli altri centri italiani, almeno sul dispositivo di chi scrive, mentre in Giappone già funziona per le città di Shinjuku, Tokyo, Yokohama, Osaka e Tanukikoji, così come negli Stati Uniti per alcune linee di Washington D.C. Un’aggiunta che potrebbe sembrare di poco conto, ma che aiuta visivamente a pianificare gli spostamenti, decidendo in quali stazioni effettuare lo scambio tra una linea e l’altra per giungere a destinazione nel modo più rapido e comodo possibile. Le tratte vengono riprodotte ognuna con il proprio colore a distinguerla.

Non è dato a sapere se e quando avverrà un rollout della novità su scala globale. Con tutta probabilità le segnalazioni odierne sono legate a una fase di test che, in pieno stile Google, riguarda in un primo momento un numero ristretto di utenti, così da raccogliere i feedback necessari al perfezionamento della funzionalità prima del suo debutto ufficiale. Si tratta in ogni caso di una delle numerose aggiunte che il team di Maps costantemente introduce nel servizio, in modo da renderlo sempre più versatile e funzionale, una vera e propria app companion per gli spostamenti e la mobilità.