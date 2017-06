Honor 9, ecco le principali specifiche

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha recentemente confermato che l’annuncio del nuovo Honor 9 avverrà il giorno 12 giugno. Un poster promozionale pubblicato sul social network Weibo svela le specifiche principali dello smartphone, tra cui spiccano la doppia fotocamera posteriore, il processore Kirin 960 e 6 GB di RAM.

In base alle immagini che circolano in Rete da alcuni giorni, il design di Honor 9 non dovrebbe essere molto diverso da quello dell’attuale Honor 8. La differenza più visibile è il pulsante Home frontale che nasconde il lettore di impronte digitali, posizionato sul retro nel modello precedente. Il poster promozionale (in cinese) elenca alcune caratteristiche dello smartphone, tra cui la doppia fotocamera con sensori da 20 e 12 megapixel. Anche se non specificato, quasi certamente di tratta di una configurazione dual camera RGB+monocromatico.

Lo smartphone integrerà inoltre un processore octa core Kirin 960 e 6 GB di RAM, ma ci sarà anche una versione con 4 GB di RAM. La dotazione hardware dovrebbe includere uno schermo 2.5D da 5,15 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), 64/128 GB di storage, slot ibrido microSD/SIM, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE, batteria da 3.100 mAh.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.0. Insieme allo smartphone dovrebbe essere annunciato anche il nuovo Honor Band 3.