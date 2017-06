MediaWorld, Gigasconti su PC e periferiche

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato un’interessante promozione valida sino al prossimo 14 giugno che riguarda i PC e le periferiche. Solo online e fino alla scadenza indicata, chi ha intenzione di cambiare computer o di acquistare accessori dedicati potrà trovare una ricca selezione di prodotti con interessanti sconti. Tra i notebook, per esempio, si evidenziano l’APPLE MacBook Pro Retina 13 a 1399 euro, l’ASUS UX510UX-DM200 a 999,99 euro e l’HP Pavilion Notebook 15-bc009n a 799,99 euro.

Tra i convertibili 2-in-1 Windows 10 si mette in evidenza il modello HP Pavilion x360 13-u113nl a 699,99 euro. Tra i PC dedicati al gaming si evidenziano soluzioni come l’HP OMEN BY HP 17-W203NL a 1849 euro. Non mancano, ovviamente tantissime periferiche per PC come monitor, stampanti, dischi esterni ed accessori per il networking. Una vetrina, dunque, molto ampia e da scorrere con molta attenzione per non lasciarsi sfuggire il giusto affare. Accanto a queste promozioni per PC e periferiche, MediaWorld mette in sconto anche altri prodotti, sempre solo online e sempre sino al prossimo 14 giugno.

Per esempio, tra gli smartphone, il Huawei P8 Lite è proposto, brand Vodafone, a 159,99 euro. Il Huawei P9 Lite, brand Vodafone, è proposto a 229,99 euro, mentre il Huawei P10, sempre brandizzato dall’operatore Vodafone, è venduto da MediaWorld a 519,99 euro. Spicca, inoltre, Honor 8 a soli 349,99 euro.

Sconti, poi, che si allargano a TV, fotocamere ed ad altri oggetti di elettronica, anche per la casa.