OnePlus 5 costerà 550 euro in Italia?

Luca Colantuoni,

In molti paesi il OnePlus 3T è “out of stock” (in Italia si può ancora acquistare la versione Gunmetal), ma il suo destino è segnato. Il prossimo 20 giugno verrà infatti sostituito dal nuovo OnePlus 5, del quale circolano da tempo diverse informazioni, incluse quelle confermate dallo stesso produttore cinese, come la doppia fotocamera posteriore. L’aggiornamento hardware rispetto al precedente modello comporterà però un deciso aumento del prezzo finale.

Il OnePlus 3T possiede uno schermo Optic AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore Snapdragon 821, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, fotocamere da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali. Per acquistare lo smartphone occorrono 439 euro. Non è possibile effettuare un confronto completo con il nuovo modello, in quanto mancano le specifiche ufficiali, ma i componenti scelti dal produttore incrementeranno sicuramente i costi.

Il OnePlus 5 dovrebbe avere uno schermo Optic AMOLED da 5,5 pollici (1920×1080 pixel), processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore con zoom ottico 2x e chip audio Hi-Fi. Gli organizzatori di un festival musicale in Finlandia hanno avviato un contest su Facebook, il cui vincitore riceverà due pass VIP e il OnePlus 5. Il valore totale del premio è 948 euro, mentre il singolo pass VIP costa 199 euro. Un rapido calcolo permette di conoscere il prezzo dello smartphone, ovvero 550 euro. La cifra dovrebbe essere riferita alla versione con 6 GB di RAM. È infatti previsto un modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Solo OnePlus potrà ovviamente confermare tutte le informazioni sullo smartphone, inclusa la data di arrivo sul mercato. Non resta quindi che attendere l’evento di presentazione che verrà trasmesso in diretta streaming tra 11 giorni.