Project Scorpio, 9GB di RAM per i giochi

Filippo Vendrame,

Ad una manciata di giorni dalla presentazione ufficiale della nuova console Project Scorpio, Microsoft fa un interessante annuncio che sicuramente i fan del brand Xbox non potranno che gradire. Quando ad aprile la società rivelò tutti i dettagli tecnici della console, affermò che 8GB della memoria RAM della console sarebbero stati a disposizione dei giochi, con i restanti 4GB di RAM lasciati a disposizione per il sistema operativo e per tutti gli altri processi. Ma adesso, Mike Ybarra, capo della divisione Xbox, ha annunciato che l’azienda ha “sbloccato” un ulteriore GB di memoria RAM da dedicare ai giochi.

La quantità di memoria RAM disponibile per i giochi sale, così, a 9GB. Nello specifico, questo significa che gli sviluppatori potranno realizzare titoli molto più complessi e performanti a tutto vantaggio dell’esperienza di gioco. I giocatori, dunque, possono aspettarsi giochi ancora più raffinati e completi dal punto di vista grafico. Inoltre, Microsoft ha voluto sottolineare che nel caso il titolo non sfrutti tutti i 9GB di memoria RAM a disposizione, la memoria rimanente sarà utilizzata come cache, rendendo l’esecuzione del gioco ancora più veloce.

Insomma, Mike Ybarra ha svelato un dettaglio davvero molto importante che rende la console Project Scorpio ancora molto più interessante.

L’annuncio è previsto per domenica 11 giugno a partire dalle ore 23 (orario italiano), quando Microsoft terrà il suo Keynote ad E3 2017. Ancora non si sa quanto Project Scorpio costerà ma recenti indiscrezioni affermerebbero che la data di lancio di questo nuovo prodotto per il gaming sarebbe fissata per il prossimo 13 ottobre 2017.