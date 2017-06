Samsung Galaxy C10, specifiche e prezzo

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 8 potrebbe non essere il primo smartphone di Samsung con doppia fotocamera posteriore. Questa caratteristica dovrebbe essere presente nel Galaxy C10, modello di fascia media atteso nel corso del terzo trimestre, probabilmente insieme al Galaxy C10 Pro (o Plus). Una fonte asiatica ha svelato alcune possibili specifiche e il prezzo di vendita.

In base alle indiscrezioni e ai render 3D che circolano online da qualche settimana, il Galaxy C10 avrà un design piuttosto simile al Galaxy C9 e un telaio realizzato con lo stesso materiale (alluminio). La principale differenza sarà visibile sul retro dello smartphone, dove troverà posto un modulo dual camera disposto in verticale. Samsung avrebbe scelto due sensori RGB (risoluzione ignota) abbinati rispettivamente ad un’ottica grandangolare e ad un teleobiettivo. Altri produttori, tra cui Huawei, preferiscono invece sensori RGB e monocromatico.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono uno schermo Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore hexa core Exynos 7872 o octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash e batteria non rimovibile da 4.000 mAh.

Il Galaxy C10 potrebbe essere anche il primo smartphone di fascia media con pulsante dedicato per Bixby, l’assistente personale introdotto con il Galaxy S8. Non mancherà ovviamente il lettore di impronte digitali, nascosto sotto il pulsante Home. Lo smartphone sarà un’esclusiva per il mercato cinese (almeno nei primi mesi di vendita). Il prezzo presunto del modello da 64 GB è 3.499 yuan, pari a circa 460 euro.