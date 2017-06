Windows 10: build 16215 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 16215 di Windows 10 Fall Creators Update agli Insider che hanno scelto l’opzione Fast Ring. Trattasi di una build davvero importante perché la casa di Redmond ha inserito davvero moltissime novità. Innanzitutto, arriva un nuovo Action center rivisto nel design grazie all’utilizzo delle specifiche del nuovo Fluent Design.

Inizia così a prendere forma il design complessivo della nuova interfaccia che caratterizzerà Windows 10. Arrivano anche diversi miglioramenti per il browser Microsoft Edge. Nello specifico arrivano i Pin per i siti web preferiti, la modalità a schermo intero premendo il tasto F11, miglioramenti alla gestione dei PDF, la possibilità di prendere note durante la lettura di un ebook e tantissimo altro ancora. In questa nuova build di Windows 10 la casa di Redmond non si è dimenticata nemmeno di Cortana che con il permesso degli utenti potrà creare promemoria quando troverà informazioni su di appuntamenti ed eventi all’interno del rullino fotografico.

Nello specifico, per esempio, se l’utente fotograferà una locandina di un concerto, Cortana lo capirà e proporrà di creare un promemoria su quell’evento. Funzione al momento disponibile solo negli USA. Similmente, Cortana potrà chiedere di creare appunti nel caso gli utenti sottolineino un appuntamento con il pennino. Arrivano anche miglioramenti alle funzioni di scrittura a mano libera.

Molto carina anche l’opzione che permette di trovare la penna eventualmente persa segnalando la posizione di dove la si era utilizzata l’ultima volta. Arrivano nuove emoticon e sopratutto la nuova ed attesissima tastiera sviluppata adattando quella di Windows Phone sui PC.

Non mancano poi miglioramenti a My People, alla condivisione ed a molti altri piccoli dettagli. Presenti anche bug fix ed ottimizzazioni anche se perdurano bug che rendono questa build adatta solamente a test su macchine dedicate.

Contestualmente, Microsoft ha anche rilasciato la build 15222 per Windows 10 Mobile, sempre per gli Insider. In questo caso, però, nessuna novità ma solo correttivi e miglioramenti.