Anche iPhone 7S con scocca in vetro?

Marco Grigis,

Non solo iPhone 8, anche iPhone 7S e iPhone 7S Plus potrebbero presentare una scocca in vetro. È quanto emerge oggi da alcune fonti asiatiche, sebbene al momento tutt’altro che confermate, provenienti dai distretti produttivi cinesi di Apple. A quanto sembra, la società di Cupertino sarebbe pronta a estendere nuovi materiali a tutta l’intera linea dei suoi smartphone, per uno dei lanci più interessanti di sempre.

L’indiscrezione proviene da DigiTimes, testata asiatica non sempre nota per le sue previsioni rivelatesi corrette in itinere. A quanto sembra, la produzione di massa dei nuovi iPhone 7S sarebbe ormai ai nastri di partenza e, come già ampiamente prevedibile, Apple ha intenzione di lanciare due classici modelli con schermo da 4.7 e 5.5 pollici. Considerato come si tratti di una generazione “S”, l’estetica di questi smartphone sarà sostanzialmente sovrapponibile a quella dei predecessori, tuttavia Cupertino starebbe pensando a qualche inedita novità.

Forse sfruttando proprio gli impianti e le economie di scala per la produzione di iPhone 8, DigiTimes ritiene probabile anche per i due classici modelli la promozione a una scocca in vetro e in metallo. Non è però tutto, poiché proprio da iPhone 8 questi smartphone potrebbero ereditare un’altra e interessante novità, quella relativa alla possibilità di ricarica wireless, tramite apposito pad.

Così come già accennato, non è dato sapere quanto queste indiscrezioni possano essere considerate affidabili, anche perché raramente Apple ha scelto la via dell’upgrade estetico per le proprie generazioni “S”. La naturale evoluzione di iPhone 7, infatti, appare un modello successivo dalle stesse caratteristiche, con una scocca sempre in alluminio anodizzato. Inoltre, dei device in vetro potrebbero cannibalizzare le vendite del tanto atteso iPhone 8, un esemplare da 5.8 pollici su cui Cupertino starebbe riponendo grandi aspettative, date le innovazioni previste: oltre al pannello OLED, Touch ID potrebbe essere integrato direttamente nello schermo tramite un sistema avanzato di scansione ottica delle impronte.