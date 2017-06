E3 2017: Assassin’s Creed Origins è ufficiale

Cristiano Ghidotti,

Tutto come previsto: Assassin’s Creed Origins è il titolo della nuova iterazione della serie Ubisoft, annunciato in via ufficiale sul palco dell’evento E3 2017. Azzeccate anche le indiscrezioni circolate in Rete nell’ultimo periodo: si tratta di un gioco ambientato nell’Antico Egitto, in cui verrà ulteriormente approfondito il conflitto millenario tra assassini e templari.

Antico Egitto

Nel corso dell’avventura ci si troverà a esplorare location suggestive come Giza e Menfi, dove sorgono le piramidi e la Sfinge, addentrandosi in tombe e catacombe alla ricerca della soluzione di misteri sepolti dal tempo e dalla polvere del deserto. Ci si addentrerà poi tra gli esiliati dell’oasi di Siwa, si percorrerà il delta del Nilo e ci si muoverà tra le ossa di balena che costellano Fayyum, in antichità zona di mare ormai prosciugata. Ci sono novità anche per quanto riguarda il gameplay: Ubisoft conferma che Assassins Creed Origins avrà uno stile action-RPG, con un sistema di combattimento finalmente rinnovato che introduce elementi come la barra dell’adrenalina.

A Giza e Menfi, nei pressi del delta del Nilo, sorgono le grandi piramidi e la Sfinge ed è qui che aveva sede la capitale dell’Egitto nelle epoche più remote. Esplora tombe e catacombe per svelare segreti e storie perdute nel tempo, poi decifra geroglifici e risolvi enigmi per scoprire le origini di questa antica civiltà.

Sono stati annunciati passi in avanti anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale che gestirà i personaggi: ognuno di loro si comporterà come un individuo, con obiettivi e necessità ben precisi, in modo indipendente e talvolta imprevedibile, aumentando così il realismo complessivo del titolo.

Data di uscita

La data di uscita di Assassin’s Creed Origins è fissata per il 24 ottobre 2017, sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito è possibile vedere una galleria con le prime immagini diffuse da Ubisoft.