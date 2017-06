E3 2017: un trailer di gameplay per FIFA 18

Cristiano Ghidotti,

Dopo l’annuncio ufficiale della scorsa settimana, ecco giungere ulteriori dettagli in merito a FIFA 18, la nuova simulazione calcistica targata EA Sports che a partire dal prossimo autunno andrà a sfidare la concorrenza di Konami e del suo PES 2018. Le informazioni arrivano dall’E3 2017 in corso a Los Angeles, così come il primo vero trailer dedicato al gameplay visibile in streaming di seguito.

Una delle novità più interessanti tra quelle introdotte in fase di sviluppo riguarda la tecnologia Real Player che garantirà un livello di realismo incrementato grazie a una riproduzione fedele delle animazioni per gli atleti in campo. L’obiettivo è quello di rendere ogni calciatore unico, dotato di un proprio stile e movenze personali, proprio come accade nella realtà. Miglioreranno inoltre l’intelligenza artificiale che gestisce le squadre e l’atmosfera all’interno degli stadi, con le tifoserie pronte a diventare parte attiva e fondamentale dell’esperienza. Il sistema di controllo è stato poi perfezionato per quanto riguarda i dribbling.

Tornerà anche la modalità Il Viaggio che già lo scorso anno ha visto protagonista la giovane promessa Alex Hunter. Questa volta, anziché muovere i suoi primi passi nella Premier League inglese, EA Sports potrebbe aver scelto la Serie A, spostando dunque l’attenzione sul campionato nostrano.

La data di uscita di FIFA 18 è fissata per il 29 settembre, su PC e console: arriverà anche su Nintendo Switch, in una versione ottimizzata per la piattaforma ibrida (720p su schermo portatile e 1080p su televisore). Come già detto, il testimonial scelto per la copertina è Cristiano Ronaldo, fuoriclasse del Real Madrid, che ha collaborato con EA Sports durante la fase di sviluppo sottoponendosi a sessioni di motion capture per riprodurne i movimenti nel modo più fedele possibile. Il motore grafico utilizzato sarà di nuovo il Frostbite.