Honor 9, doppia fotocamera posteriore e audio Hi-Fi

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il successore dell’attuale Honor 8, dal quale eredita la gradevole estetica e i materiali utilizzati per il telaio. Il nuovo Honor 9 è sostanzialmente uno Huawei P10 più economico, in quanto la dotazione hardware è praticamente identica. Lo smartphone integra infatti lo stesso processore e una doppia fotocamera posteriore con risoluzione analoga. Il dispositivo verrà distribuito in Cina dalla prossima settimana.

Honor 9 possiede un telaio in alluminio e vetro con una curvatura accentuata sul lato posteriore, simile a quella del Galaxy S7. Lo schermo 2.5D da 5,15 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), mentre il processore è un Kirin 960, il modello attualmente più potente con quattro core ARM Cortex-A73 a 2,4 GHz, quattro core ARM Cortex-A53 a 1,8 GHz e GPU Mali-G71 MP8 a 1.037 MHz. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. È disponibile anche una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il design e le specifiche della doppia fotocamera posteriore sono identiche a quello dello Huawei P10, ma le lenti non sono marchiate Leica. Il produttore ha scelto un sensore monocromatico da 20 megapixel e un sensore RBG da 12 megapixel, abbinati a flash LED dual tone, obiettivo con apertura f/2.2, zoom ibrido 2x e autofocus ibrido (laser, PDAF e CAF). La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali, un chip audio Hi-Fi di AKM e una batteria da 3.200 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Lo smartphone arriverà sul mercato in quattro colori (Blue, Amber Gold, Gray e Black) dal 16 giugno. I prezzi sono 2.299 yuan (4GB+64GB), 2.699 yuan (6GB+64GB) e 2.999 yuan (6GB+128GB).